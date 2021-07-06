شكرا لقرائتكم خبر عن تجارية الدمام تقبل مُقترح إعادة التنظيم المالي لـ "الخضري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن قبول المحكمة التجارية بالدمام لمقترح إجراء إعادة التنظيم المالي وتحديد موعد التصويت.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم تحديد موعد تصويت المساهمين على المقترح في 22 ديسمبر 1442، وموعد تصويت الدائنين على المقترح هو 25 ديسمبر 1442.

وبحسب البيان، تعمل الشركة على تحديد آلية تصويت المساهمين والدائنين وفق لنظام الإفلاس.

وكانت الخضري قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن تقدمها بخطة إعادة التنظيم المالي للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام اليوم من قبل أمين الإفلاس، بدر التميمي.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت في أبريل الماضي عن قرار مجلس إدارتها إحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة.

يذكر أن شركة "الخضري"، أعلنت عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو 2020، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

وفي يناير الماضي، أظهرت البيانات المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، المُعلنة ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 2723% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.