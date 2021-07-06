شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع عزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تلقى دعما من عزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي – الصادر عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" – انخفض إلى مستوى 60.1 نقطة خلال يونيو/حزيران بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 63.4 نقطة من 64 نقطة في مايو/أيار.



واستعابت الأسواق البيانات الحكومية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية كشفت عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1779.4 دولار للأوقية.