شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تراجعت بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين ومؤسسات أجنبية متأثرين بمخاوف سد النهضة، وخسر رأس المال السوقي 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.170 مليار جنيه.



إيقاف تداول 50 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 50 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك الكويت الوطني-مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، حديد عز، مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 50 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 50 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك الكويت الوطني-مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، حديد عز، مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المجموعة المصرية العقارية، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المالية والصناعية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، الألومنيوم العربية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

وتم إيقاف تداول أسهم؛ أسمنت سيناء، رواد السياحة-راود، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شارم دريمز للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، المنصورة للدواجن، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ارابيا انفستمنتس هولدنج.





البورصة تخسر 13.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين ومؤسسات أجنبية متأثرين بمخاوف سد النهضة، وخسر رأس المال السوقي 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.170 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.5%، والعرب على 9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 107.6 مليون جنيه، 802.3 ألف جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 64.9 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 10154 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 12603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3987 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 2292 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2446 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 154 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 42.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 97.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.11%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 36.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.18%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 15.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.07%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 12.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.87%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الملتقى العربية للاستثمارات بسعر إغلاق 4.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.53%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 5.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.68%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 31.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.56%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.21%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 10.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.09%.