شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.73% خاسرًا 20.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2782.69 نقطة، للجلسة السابعة على التوالي، وهبط المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.45% خاسرًا 28.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6348.94 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.27% خاسرًا 29.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10971.21 نقطة.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.27% خاسرًا 29.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10971.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.97% رابحًا 221.28 نقطة ليغلق عند مستوى 22939.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 285.7 مليون سهم بقيمة 10.6 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.97%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.61%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 6.8%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.95%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%.

وقفز 75 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أم آي اس" بنسبة 10%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 5.83%، ثم سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 5.8%، وتراجع 110 سهمًا على رأسها سهم "ذيب" بنسبة 2.67%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 2.48%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "بحر العرب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 521.3 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة السابعة على التوالي، بنسبة 0.73% خاسرًا 20.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2782.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.4 مليون سهم محققة ما قيمته 208.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2364 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاعي السلع والخدمات بنسبة 0.64%، 0.01%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.21%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.1 مليون ورقة بقيمة 58.5 مليون درهم.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.34% خاسرًا 5.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1573.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 381.2 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 20.18% بضعوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 18.30% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.02% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.43%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.43%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.02% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.85%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، وصعد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.4%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.45% خاسرًا 28.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6348.94 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسرًا 31.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6907.89 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسرًا 24.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5255.22 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.55% خاسرًا 30.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5466.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 225.9 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10046 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.44%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.1%،





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% خاسرًا 10.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6984.891 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات درهم عند مستوى 1.199 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 197.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 5682 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.71%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 10.79%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 8.55%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.16%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 2.46%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 1.59%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 351.2 مليون درهم.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسراً 18.44 نقطة ليغلق عند مستوى 10781.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 242.2 مليون سهم بقيمة 84.5 مليون ريال عبر تنفيذ 5804 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها النقل بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.4%، يليه قطاعي الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%.