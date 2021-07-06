شكرا لقرائتكم خبر عن "فودافون" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي لصرف المعاشات من خلال محفظة فودافون كاش بدايةً من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم خطة الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي، وقعت شركة فودافون مصر – شبكة المحمول الأولى – بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محفظة "فودافون كاش"، والتي تستحوذ على أكبر حصة سوقية من المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في مصر بنسبة بلغت 62% من إجمالى المحافظ، وبعدد معاملات وصلت 86%.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة فودافون الرامية إلى تعزيز دورها في مساندة جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، ودعم توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الالكترونية.

حضر توقيع البروتوكول بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، اليوم الثلاثاء، كلًا من المهندس محمد ابراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات والمهندس اشرف حسني، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووقع البروتوكول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس أيمن السعدني رئيس قسم الشؤون التنظيمية والسياسات العامة والعلاكات الحكومية شركة فودافون مصر.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات، حيث سيتم إتاحة صرف المعاش إلكترونيًا بدايةً من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محفظة "فودافون كاش" وذلك عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة فودافون؛ لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة فودافون، وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وفي هذا الصدد قال أيمن السعدني رئيس إدارة الشئون التنظيمية والسياسات العامة والعلاقات الحكومية لفودافون :"يسعدنا المشاركة في مبادرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتسيير إجراءات اللازمة لصرف المعاشات من خلال محفظة فودافون كاش"، مضيفًا :"نسعى دائمًا في فودافون إلى دعم توجه الدولة في تسهيل الإجراءات الحكومية، ومنها صرف المعاشات للتيسير على المستفيدين من كبار السن الحصول على مستحقاته دون عناء، وسنواصل جهودنا في هذا الصدد ونأمل إبرام المزيد من الاتفاقيات التي تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة وتساعدنا على مساندتها في تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات".

وقادت شركة فودافون مصر، مبادرة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول لإداركها أهمية تحقيق الشمول المالي في مصر، وأطلقت أول تطبيق للمحافظ الإلكترونية عبر المحمول "فودافون كاش"، والذي نجح في الاستحواذ الحصة السوقية الأكبر من المحافظ الإلكترونية عبر المحمول، بإجمالي عدد مستخدمين تجاوز 8 ملايين مستخدم، بالإضافة إلى مبادراتها المتنوعة مع الجهات الحكومية منها صرف المعونة المستحقة للعمالة غير المنتظمة المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وصرف المعاشات ونفقة المطلقات.



