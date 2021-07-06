شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الحكومة فى حل مشاكل المياه والصرف بالفيوم خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إجراءات وقرارات عديدة تم اتخاذها من قبل الدولة وخاصة وزارة الإسكان، لحل مشاكل المياه والصرف، والبنية التحتية فى محافظة الفيوم، وذلك خلال الـ7 سنوات الماضية، وفى هذا التقرير نستعرض لكم من خلال سؤال وجواب يوضح أبرز القرارات التى اتخذتها الإسكان خلال الفترة الماضية وهى كالتالى .

كم تقدر تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة فى محافظة الفيوم؟

تقدر تكلفة مشروعات مياه الشرب بقرى مركزى أطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بنحو مليار و400 مليون جنيه، كما تصل إجمالى استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، بلغت خلال السنوات السبع الماضية، نحو 12 مليار جنيه، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هل وصلت مشروعات المياه والصرف للمناطق النائية؟

طبقا لتصريحات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم تهدف إلى تحسين وتنمية الخدمات للمواطنين لا سيما فى القرى والنجوع والمناطق النائية.

متى بدأت وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف فى محافظة الفيوم؟

بدأ قطار التنمية منذ 7 سنوات، متجاوزا كافة التحديات والعراقيل ليعكس قدرة الدولة المصرية وإرادة القيادة السياسية لتحسين الخدمات فى كافة المجالات.

هل بالفعل وصلت المياه والصرف للقرى النائية؟

بالفعل وصلت مياه الشرب النقية إلى جميع القرى والنجوع النائية بمركزى يوسف الصديق وأطسا، وارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحى بالمحافظة، ضمن إطلاق رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، لتستهدف المبادرة تحسين الخدمات بالنجوع والمناطق النائية بقرى بأطراف مركزى يوسف الصديق وإطسا من خلال تنفيذ خزانات وروافع بقرى، يأدم غالب وكحك بحرى وقصر الجبالي، لتحسين ضغوط مياه الشرب بالقرى الواقعة على الأطراف، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإنشاء محطتى قحافة والعزب الجديدتين، المرحلة الثالثة.

ماذا عن خطة الوزارة فى استكمال تنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل محافظة الفيوم؟

خطط التنمية داخل المحافظة يتم تنفيذها طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة لتوفير بيئة آمنة وصحية وبيئية والارتقاء بالخدمات، وقد ظهر ذلك جليا فى تنفيذ مشروعات توسعات محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي، والاستعداد لتنفيذ مشروعات أخرى عن طريق قرض بنك الإعمار الأوروبى بتكلفة تصل إلى 9.5 مليار جنيه، بهدف تحسين نوعية المياه ببحيرة قارون وجودتها وحمايتها من التلوث، لإعادتها مرة أخرى لسابق عهدها على خريطة السياحة المحلية والعالمية لما تتمتع به من مقومات بيئية وسياحية تضعها فى مقدمة أهم المناطق السياحية.

ماذا عن النتائج التى تم تحقيقها بعد تنفيذ هذه المشروعات؟

الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية القليلة، ساهمت فى التغلب على معظم المشكلات فى وصول مياه الشرب لعدد من المناطق بالمحافظة، وكان من بينها تنفيذ رافع وخزان بمركز سنورس بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه، وطاقة 5 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى تنفيذ خط قصر الباسل دانيال بمركز اطسا بطول 13 كم بقطر 800 مم، وبتكلفة تجاوزت 120 مليون جنيه، لتحسين الضغوط بالمناطق التى تعانى من مشكلات فى وصول المياه.

ماذا عن خطط الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف داخل محافظة الفيوم؟

طبقا لرئيس شركة مياه الفيوم، أكد أن خطط الإحلال والتجديد خلال العام المالى 2018 - 2019، شملت نحو 11 موقعاً بمحطات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد متنوع داخل 6 محطات أخرى لمياه الشرب، ومد وتدعيم لخطوط أخرى بمراكز سنورس واطسا والفيوم، إلى جانب استكمال بعض المشروعات المتوقفة منذ سنوات، مثل محطة معالجة سنهور القبلية، ومشروع الصرف الصحى بقرى أباظة وقصر الجبالى، والأعلام، حيث بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على تلك المشروعات نحو 149 مليون جنيه.

ما هى أبرز المشروعات التى تم تنفيذها خلال العام الماضي؟

العام المالى 2019 - 2020، شهد تنفيذ نحو 17 عملية إحلال وتجديد داخل محطات وروافع الصرف الصحي، إلى جانب استكمال عمليات الإحلال والتجديد لأجهزة قياس التصرف بالمحطات والشبكات، بمحطات " العزب الجديدة - قحافة الجديدة - طامية "، بالإضافة إلى طرح نحو 12 مشروعا ً لعمليات الإحلال والتجديد لخطوط مياه ومحطات تنقية إلى جانب مشروعات المد والتدعيم لخطوط أخرى لمساكن عزب " المزرعة بكوم أوشيم - عزبة راضى بمركز اطسا -، وقرى المشرك - الريان - الحامولى - قارون بمركز يوسف الصديق"، وبعض المناطق بمركز ابشواى، كما تم استكمال 18 عملية داخل روافع ومحطات وخطوط المياه، وبلغ حجم الإنفاق على هذه المشروعات نحو 179 مليون جنيه.

وأضاف أن العام المالى 2020 - 2021، شهد طفرة كبيرة فى حجم تنفيذ المشروعات والاعتمادات المالية، حيث تم إنفاق نحو 279 مليون جنيه، على عمليات الإحلال والتجديد واستكمال نحو 19 موقعا داخل محطات وروافع الصرف الصحى بجانب طرح 11 مشروعاً لرفع كفاءة وخطوط وشبكات الانحدار للصرف الصحي، كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات معالجة قرى " تطون - العجميين - طبهار".