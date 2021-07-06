شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب خلال يوليو 2021.. المعدن النفيس يرتفع أم ينخفض "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعات أسعار الذهب خلال شهر يوليو 2021 تشير إلى تقلبات كبيرة فى أسواق المعادن الثمينة وكذلك العملات، وناقش برنامج أسواق، الذى يقدمه الزميل إسلام سعيد، توقعات أسعار الذهب خلال هذا الشهر، وما يمكن أن نشهده من تغيرات سعرية.

وتطرق البرنامج إلى التغيرات التى يمكن أن يشهدها السوق حتي نهاية الشهر الجارى، سواء بالنسبة للسوق العالمي أو السوق المحلي، والعوامل التي يمكن أن تكون مؤثرة على المعدن النفيس.