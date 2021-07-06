أخبار اقتصاد اليوم .. "الصندوق السيادى" و3 جهات يؤسسون منصة للاستثمارات التعليمية

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 6-7-2021 عددا من الأحداث الاقتصادية والتي تم نشرها على موقع الخليج 365، وكان من بينها إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه فى 22 قطاعا.

"الصندوق السيادى" و3جهات يؤسسون منصة للاستثمارات التعليمية بـ1.75 مليار جنيه

شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي مراسم توقيع تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية والتي يؤسسها تحالف يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، حيث سيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.

وتمتلك منصة "لايتهاوس" فرصا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقي مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة "لايتهاوس" التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

وزيرة التخطيط: الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه فى 22 قطاعا

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان "30 يونيو ثورة وطن...قراءة في سنوات ما قبل الثورة" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونخبة متميزة من كبار السياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية البارزة والأكاديميين والخبراء.

المالية: نتائج المؤشرات الاقتصادية فاقت التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية

استعرض محمد معيط، وزير المالية، النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجحنا فى تنفيذه بإتقان شديد حظى بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وفى مقدمتها: صندوق النقد الدولى، حيث اكتسب الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصرى، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يشير إلى الأداء القوى للحكومة فى مجال السياسات المالية، وانعكس ذلك فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى وزير المالية تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول7 آلاف و957 شهادة جمركية خلال شهر يونيو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: "الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها".

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يونيو الماضي بلغت مليارًا و١٤ مليونًا و٣٤٢ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و٤٣٢ مليونًا و٨٧٥ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣١٠ ملايين و٨٣١ ألف جنيه.

وأشاد الوزير، خلال لقائه أولى ماورر، وزير المالية السويسرى، والوفد المرافق له الذى ضم عددًا من ممثلي البنوك وشركات التأمين، بالتعاون بين الجانبين فى مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.

رانيا المشاط: 18 مشروعا ممولا من شركاء التنمية لتحسين أحوال المواطن بـ1.3مليار دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن عدد المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، وذلك في إطار أولويات الدولة، تبلغ 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا، بقيمة تمويلات إنمائية تبلغ 1.33 مليار دولار، تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تضم تفاصيل كافة التمويلات التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.

8.7 % ارتفاع فى قيمة الإنتاج الصناعى فى الربع الأول عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء "النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص" عن الربع الأول (يناير- مارس) عام 2020 ومن أهم المؤشرات بلوغ قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) 183.1مليار جنيه خلال الربع الاول (يناير-مارس) لعـام 2020 مقابل 168.4مليار جنيه خلال الربــع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7٪.

ويساهم نشاط صناعة تكرير البترول وصناعه منتجات افران فحم الكوك بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول (يناير- مارس) 2020حيث بلغت 28.6٪، ويليه نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بنسبة 20.0٪ ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 11.0% من قيمة الانتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره).

3.5 مليار جنيه استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر خلال 7 سنوات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن إجمالى الاستثمارات التى خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر تقدر بـ 3.5 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد لا سيما في مشروعات البنية التحتية والتي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبه، أشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في المبادرة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، مؤكداً أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التى تقدمها للمواطن، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية.





43 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكاميرون خلال 2020 بنسبة زيادة 6%

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع دول القارة الافريقية، وذلك من خلال تعزيز تواجد الشركات المصرية بوسط وغرب القارة وتوفير فرص تجارية للشركات ورجال الأعمال وتعزيز حركة التبادل التجارى القاري.

وقالت إن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للتوجه نحو السوق الافريقي تستهدف تنمية أواصر التعاون المشترك مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وبما يحقق مصالح كافة الدول على حد سواء.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني والتي القاها نيابة عنها الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وذلك بحضور لوك ماجليوار ميبراجا وزير التجارة الكاميروني و مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون والدكتور عبد العزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجاري وبمشاركة 65 رجل اعمال يمثلون 42 شركة مصرية الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال بدولة الكاميرون.