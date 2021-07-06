شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه رغم صدور بيانات مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي – الصادر عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" – انخفض إلى مستوى 60.1 نقطة خلال يونيو/حزيران بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 63.4 نقطة من 64 نقطة في مايو/أيار.



واستعابت الأسواق البيانات الحكومية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية كشفت عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



كانت وول ستريت قد شهدت عطلة رسمية بالأمس حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات لاحتفالات أمريكا بعطلة عيد الاستقلال.



وتتواصل الجهود في أمريكا وحول العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا والسيطرة على تفشيه لاسيما بعد إعلان المملكة المتحدة أمس عن خطتها لإلغاء القيود المرتبطة بالجائحة تماما.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92 نقطة.