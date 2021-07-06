شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الهبوط و"برنت" يفقد أكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإلغاء اجتماع "أوبك بلس".



وصرح الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركيندو" أمس بأنه تم إلغاء الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك بلس"، ولم يتم تحديد موعد للاجتماع القادم.



وأضاف "باركيندو" أن الاجتماع الوزاري الثامن عشر لتحالف "أوبك بلس" قد تم إلغاؤه، وسوف يتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.



يأتي ذلك مع الفشل عدة مرات في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة الإنتاج النفطي بداية من أغسطس/آب المقبل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 73.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.9 دولار وأقل سعر عند 72.9 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 3.3% إلى 74.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 77.8 دولار وأقل سعر عند 74.1 دولار.