شكرا لقرائتكم خبر عن «متمم» يناقش مستقبل العملات الرقمية والمشفرة ..غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" لقاءً افتراضياً بعنوان: "العملات الرقمية والمشفرة: مستقبلها وتأثيراتها" وذلك مساء يوم الأربعاء 27 ذو القعدة 1442هـ الموافق 07 يوليو 2021م، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يهدف المركز من خلالها إلى الإثراء المعرفي في الجوانب الاقتصادية والمالية.

ويشهد اللقاء مشاركة كلاً من: الدكتور محمد مكني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور فهد الحويماني مختص بالتقنية والأسواق المالية والاقتصاد، والسيدة اينوتو ليكونقا خبير اقتصادي أول وخبير في القطاع المالي بصندوق النقد الدولي، والسيد تيان شي أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة نانجينغ الزراعية في الصين، فيما يدير اللقاء الأستاذ طلعت حافظ الكاتب والمحلل الاقتصادي.

ويناقش ضيوف اللقاء عدّة محاور حول العملات الرقمية والمشفرة ورحلة تطورهما، وأدوات وخصائص منصات العملات الرقمية والمشفرة، وكذلك أثر العملات الرقمية والمشفرة على الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى علاقة الطاقة واستخداماتها في العملات الرقمية والمشفرة.

ويأتي اللقاء مركزًا على محور العملات الرقمية والمشفرة في ظل التطور الإلكتروني وظهورها الواسع عالميا، إضافة إلى مدى ارتباطها بالعملات النقدية، وتشكيلها كعنصر من عناصر التطور العالمي للمجالين المالي والاقتصادي. ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر [email protected] في تمام السابعة مساءً.