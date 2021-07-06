67 ريالا سعر السهم في اكتتاب التنمية الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، للطرح العام لشركة التنمية الغذائية سعر الطرح النهائي بواقع 67 ريالا للسهم الواحد.

وأعلنت السعودي الفرنسي كابيتال، أمس، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، مبينة أن نسبة التغطية بلغت 9534% من إجمالي الأسهم المطروحة بسعر 67 ريالا للسهم الواحد.

وأشارت إلى أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

اكتتاب شركة التنمية الغذائية

اكتتاب المؤسسات







إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة



نسبة تغطية المؤسسات 9,534%



السعر 67 ريالا للسهم الواحد



الأسهم المكتتب بها 6,000,000 سهم عادي



اكتتاب الأفراد