67 ريالا سعر السهم في اكتتاب التنمية الغذائية

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وأعلنت السعودي الفرنسي كابيتال، أمس، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، مبينة أن نسبة التغطية بلغت 9534% من إجمالي الأسهم المطروحة بسعر 67 ريالا للسهم الواحد.
وأشارت إلى أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
اكتتاب شركة التنمية الغذائية
اكتتاب المؤسسات
- إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة
- نسبة تغطية المؤسسات 9,534%
- السعر 67 ريالا للسهم الواحد
- الأسهم المكتتب بها 6,000,000 سهم عادي
اكتتاب الأفراد
- عدد الأسهم 600,000 سهم عادي
- نسبتها 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب
- موعد الاكتتاب 27/07/2021
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