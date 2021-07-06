شكرا لقرائتكم خبر «المنافسة» تحقق في احتمال مخالفة 13 منشأة بـ3 قطاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام 13 منشأة بمخالفة نظام المنافسة في 3 قطاعات تشمل المقاولات والبيع بالتجزئة والمنصات الالكترونية.

كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع الـ70 للمجلس برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد الجاسر، بحضور محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس، على المقترح الخاص بالإعفاء من إجراءات التقدم بالإبلاغ عن التركزات الاقتصادية ذات الأثر التنموي لتشجيع ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتناول المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات، وأقر نشر الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي.

وأصدر المجلس قرارا بالموافقة على طلب تشكيل لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء المقدم من إحدى المنشآت؛ لإعفائها من أحكام المادة (السابعة) من نظام المنافسة بشأن وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.

وقرر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، كما قرر حفظ 18 شكوى واردة إلى الهيئة لعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو لعدم الاختصاص.

أبرز قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة:

