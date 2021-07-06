«المنافسة» تحقق في احتمال مخالفة 13 منشأة بـ3 قطاعات

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كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع الـ70 للمجلس برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد الجاسر، بحضور محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس، على المقترح الخاص بالإعفاء من إجراءات التقدم بالإبلاغ عن التركزات الاقتصادية ذات الأثر التنموي لتشجيع ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناول المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات، وأقر نشر الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي.
وأصدر المجلس قرارا بالموافقة على طلب تشكيل لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء المقدم من إحدى المنشآت؛ لإعفائها من أحكام المادة (السابعة) من نظام المنافسة بشأن وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.
وقرر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، كما قرر حفظ 18 شكوى واردة إلى الهيئة لعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو لعدم الاختصاص.
أبرز قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة:
- الإعفاء من إجراءات التقدم بالإبلاغ عن التركزات الاقتصادية ذات الأثر التنموي لتشجيع ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الموافقة على نشر الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي.
- الموافقة على طلب تشكيل لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء المقدم من إحدى المنشآت؛ لإعفائها من أحكام المادة (السابعة) من نظام المنافسة بشأن وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.
- الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام (13) منشأة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدد من القطاعات.
- الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين.
- حفظ (18) شكوى واردة إلى الهيئة لعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو لعدم الاختصاص.
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