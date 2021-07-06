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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن أمس الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليارات ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليارات ريال لصكوك تستحق في 2031. فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليارات ريال لصكوك تستحق في 2035.

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