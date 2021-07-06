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وتتناول الورشة العديد من المحاور أهمها، التعريف بأكاديمية هدف للقيادة، ومفهوم صاحب العمل والمرشد ودوره ضمن برنامج القيادات، وما المشروعات المهمة لمنشآت القطاع الخاص.
ودعت الغرفة رواد ورائدات الأعمال والمستشارين المتخصصين بالمنطقة للحضور والاستفادة مما سيطرح في هذه الورشة من محاور.
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