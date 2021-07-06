شكرا لقرائتكم خبر رفع رهن أصول المشروع إلى 50%للشركات الزراعية المدرجة في «تداول» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس قسم التحليل المالي بصندوق التنمية الزراعية مصطفى الخباز، عن عدد من الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الإدراج في السوق المالية.

وأوضح الخباز خلال ورشة عمل افتراضية بعنوان «حوافز الإدراج في السوق المالية السعودية»، عقدها الصندوق بالتعاون مع تداول، أن أبرز تلك الحوافز هي رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة، بحيث تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للشركات المدرجة مقارنة بـ70% للشركات غير المدرجة، وكذلك رفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50% للشركات المدرجة، مقابل 40% للشركات غير المدرجة.

وأشار الخباز إلى حافز آخر من الحوافز التي يقدمها الصندوق، والذي يتمثل في رفع سقف التمويل للمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى مليار ريال للشركات المساهمة المدرجة، مقابل 900 مليون ريال للشركات غير المدرجة.

ولفت الخباز إلى أن الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالي السعودية، تمثل خطوة مهمة لتحفيز شركات القطاع الخاص ورفع جاهزيتها لتكون جزءا من التنمية الوطنية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وقدم مدير الإدراج المحلي في «تداول السعودية» سليمان العسكر، عرضا تعريفيا عن السوق المالية السعودية، مع تسليط الضوء على أبرز التغيرات في السوق، إضافة إلى عرض لأبرز إحصائيات تداول، وفوائد الاكتتاب العام والإدراج ودور ذلك في تنمية وتعزيز عمل الشركات، وكذلك مناقشة متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)، وأهم الفروقات بين السوق الرئيسية والموازية.

يذكر أن «تداول السعودية» تتولى مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول، والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في السعودية.

أبرز الحوافز للشركات الزراعية المدرجة في «تداول»

