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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي، تعتزم غرفة ينبع إقامتها عبر عقد تعاون مع شركة للتعليم والتدريب. ووقع العقد الأمين العام للغرفة المكلف عامر الحمدي، والرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة العالمية للتدريب للعمليات رمزي الغامدي، بحضور نائب رئيس غرفة محافظة ينبع المهندس مالك الحمدي. وأوضح الأمين المكلف أن الدورات التدريبية ستكون في مجال علوم الحاسب الآلي للجنسين -رجالا ونساء- وموجهة للشركات التجارية والصناعية في محافظة ينبع «قطاع الأعمال والصناعة» بصفة خاصة، والمؤسسات والهيئات العامة وأفراد المجتمع بصفة عامة. وقال الحمدي «إن الدورات ستقام على أيدي كوادر فنية متخصصة ومتميزة ومؤهلة وخبرات عملية في مجال الحاسب الآلي باستخدام الأساليب الحديثة في التدريب والتعليم على فترات صباحية ومسائية»، مشيرا إلى أن الدورات ستكون في نطاق دائرة الغرفة وتشمل محافظة بدر والعيص وينبع النخل.

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