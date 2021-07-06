شكرا لقرائتكم خبر عن ديلويت تعلن عن قائمة أعلى شركات التجزئة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ماجد الفطيم و لولو فقط في القائمة من شركات الشرق الأوسط

5 يوليو 2021, دبي : عملاقي تجارة التجزئة في الإمارات في قائمة أعلى 250 شركة تجزئة حول العالم. ديلويت العالمية للإستشارات " أقوى شركات التجزئة 2021, قامت بتقييم الشركات الإماراتية المنشأ مجموعة لولو و ماجد الفطيم القابضة في قائمة أقوى علامات تجارة التجزئة.

مجموعة لولو – التي تشغل الهايبرماركت و المراكز الكبرى في 10 بلدان – حققت إيرادات بقيمة 7.4 مليار دولار في السنة المالية لنهاية العام 2019, تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 5 في المائة. لولو التي مركزها الرئيسي في أبوظبي تمتلك 210 فروع حول الخليج, مصر, الهند, اندونيسيا و ماليزيا.

بينما مجموعة ماجد الفطيم القابضة وصلت عوائدها 9.57 مليار دولار,

لقد سجلت صافي دخل التجزئة للمجموعة بقيمة 7.65 مليار دولار مع عائدات تجزئة معدل النمو السنوي المركب بنسبة 6.5 في المائة ، وفقًا لتقرير ديلويت.

و تصدر القائمة عملاق تجارة التجزئة في الولايات المتحدة وال مارت في المركز الأول تبعه أمازون, كوستكو للبيع بالجملة, مجموعة ستشوارز , شركة كروجر و آخرين. محققة إيرادات بلغت 4.85 تريليون دولار لكامل قائمة الشركات الـ 250 مع عائد سنوي مركب بسنبة 4.4%.

بعض التأثيرات الرئيسية لكوفيد 19 على تجار التجزئة العالميين الرائدين وفقًا للتقرير ضرورية مقابل التجزئة غير الأساسية ، وانخفاض الطلب ، وإغلاق المتاجر ، وحظر السفر وما إلى ذلك. من ناحية أخرى ، استفاد تجار التجزئة عبر الإنترنت من نفور المستهلكين من: التسوق في المتاجر بسبب الجائحة. ومع ذلك ، تمكن تجار التجزئة الرائدون من الاستفادة من الفرص الاستهلاكية الجديدة التي قدمتها الجائحة، ولا سيما التسوق والتسليم عبر الإنترنت ، وتمكنوا من مواصلة التداول من متاجرهم.

خلال استمرار جائحة كورونا, مجموعة لولو افتتحت 26 هايبرماركت و سوبرماركت جديد, بالإضافة لأربع مراكز توزيع للمتجر الإلكتروني في المنطقة

لا شك في ذلك هناك تحدي كبير في الوقت و قمنا بتأخير خطط توسعنا العام الماضي بسبب الإغلاق و اجراءات كورونا, لكن الآن عدنا بشكل كامل إلى المسار لإفتتاح 30 هايبرماركت جديد بالإضافة ل 10 مراكز توزيع للمتجر الإلكتروني جديدة في الخليج, مصر و الشرق الأقصى خلال هذا العام. من المؤكد أن معرض إكسبو 2020 إلى جانب التحسن السريع في حالة الصحة والسلامة سيعزز معنويات السوق عاجلاً وليس آجلاً * تصريح يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو.