شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدرِّب المزارعين العضويين على رفع الإنتاج لمواجهة زيادة الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الزراعة العضوية لتدريب المزارعين العضويين ، بهدف رفع الإنتاج لمواجهة زيادة الطلب، حيث تحظى المنتجات العضوية بإقبال كبير من المستهلكين. وأوضح مدير إدارة الإنتاج العضوي بالوزارة المهندس أيمن الغامدي أن المذكرة ستكون دعماً للمزارعين في حلول التعبئة والتغليف وعمليات ما بعد الحصاد، وذلك بما يخدم أهداف سياسة الزراعة العضوية، من خلال تدريب المزارعين على عمليات ما بعد الحصاد، ابتداء من مرحلة القطف، وصولاً إلى المستهلك النهائي وكيفية التعامل مع التعبئة والتغليف والتعليب ووضع الملصقات بالشكل الأمثل، وتدريبهم على حفظ المنتجات بالشكل المثالي حفاظاً على عمر المحاصيل. وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال المذكرة مناطق المملكة كافة لكي يستفيد منها جميع المزارعين المستهدفين للإسهام في الأمن الغذائي. يُذكر أن إجمالي وحدات الإنتاج العضوي (المزارع العضوية، وتحت التحول) في المملكة 312 مزرعة، وعدد الحيازات العضوية في عام 2020 نحو 312، بنسبة نمو 27.7%، بينما قُدّر إجمالي المساحات الزراعية العضوية 26,632.48 هكتارا، بنسبة نمو 8.8%، في حين بلغت كميات الإنتاج العضوي للعام نفسه 98,558.81 طنّا، بنسبة نمو قُدّرت بـ60%.