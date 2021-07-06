شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يستأنف الارتفاع صوب حاجز 3000 دولار للأوقية مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع العودة من عطلة رسمية في الولايات المتحدة ورغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت وول ستريت قد شهدت عطلة رسمية بالأمس حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات لاحتفالات أمريكا بعطلة عيد الاستقلال.



ويتجه البلاديوم صوب حاجز 3000 دولار للأوقية مرة أخرى بعد أن اخترقه في وقت سابق هذا العام، لكن ضغوط الدولار دفعت المعدن الصناعي نحو التراجع أدناه لاحقا.



وانتعشت أسعار البلاديوم أيضا في ظل التفاؤل المستمر إزاء قوة الطلب على المعادن الصناعية لا سيما مع استمرار تعافي الاقتصادات العالمية على رأسها الاقتصاد الأمريكي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 2867 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2883 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 2815 دولارا.