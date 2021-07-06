شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الأمريكية و"ناسداك" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء بعد العودة من العطلة الرسمية، وتمكن "ناسداك" من بلوغ مستويات قياسية جديدة.



كانت وول ستريت قد شهدت عطلة رسمية بالأمس حيث أغلقت أسواق الأسهم والسندات لاحتفالات أمريكا بعطلة عيد الاستقلال.



وتتواصل الجهود في أمريكا وحول العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا والسيطرة على تفشيه لاسيما بعد إعلان المملكة المتحدة أمس عن خطتها لإلغاء القيود المرتبطة بالجائحة تماما.



تجدر الإشارة إلى أن بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية كشفت عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 126 نقطة) إلى 34660 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4344 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 14672 نقطة.