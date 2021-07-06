شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات ريال استثمارات 87 مصنعا في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أن عدد المصانع في منطقة حائل بلغ 87 مصنعا، فيما بلغ حجم رأس المال المرخص للمصانع نحو 7 مليارات ريال، وتنوعت المصانع بحسب الحجم إلى 49 صغيرة و3 مصانع متوسطة، و7 مصانع كبيرة.

وقالت الوزارة: إن القروض المقدمة من الصندوق الصناعي للمصانع بلغت 50 قرضا بقيمة 2.4 مليار ريال، مشيرة إلى أن أكثر المصانع المنتجة في حائل هي: مصانع المنتجات الغذائية ومصانع المواد الكيميائية ومصانع المطاط والبلاستيك.

وأوضحت الوزارة أن الرخص التعدينية بلغت 72 رخصة تعدينية بحجم استثمار يقدر بنحو 1.6 مليار ريال، فيما بلغ عدد المجمعات التعدينية المعتمدة نحو 16 مجمعا، و3 مواقع مجمعات للاحتياطي التعديني.

وأشارت إلى أن عدد المحاجر بلغ أربعة محاجر، لافتة إلى أن أبرز المعادن الموجودة بالمنطقة هي: الرخام، والأحجار الكريمة والجرانيت والفوسفات.