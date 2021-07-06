شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الوزارى الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021، الاجتماع الوزارى الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة بجمهورية مصر العربية، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى، القبرصى والمصرى والفرنسى واليونانى والإسرائيلى والإيطالي والأردنى والفلسطينى، بالإضافة إلى نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكى كمراقب.

وبناء على نتائج الاجتماع الوزارى الرابع الذى انعقد فى مارس 2021، فإن أعضاء المنتدى والمراقبون يؤكدون مجدداً على التزامهم باستمرار التعاون نحو تحقيق أهداف المنتدى مع احترام حقوق أعضاء المنتدى فى مواردهم الطبيعية بالتوافق مع القانون الدولى.

شهد الاجتماع خطوة هامة وهى توقيع المهندس طارق الملا على اتفاقية المقر الرئيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط نيابة عن مصر وأسامة مبارز القائم باعمال الأمين العام بالنيابة عن المنتدى.

وناقش الاجتماع تطورات أنشطة المنتدى، ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الأربعة التى تم إنشائها خلال الاجتماع الوزراى الرابع فى مارس 2021 والتطور الذى تحقق فى دراسة "الغاز الطبيعى الاقليمى وتوازن العرض والطلب فى سوق الطاقة" والتى تتم حالياً بدعم من الاتحاد الاوروبى.

ووافق أعضاء المنتدى خلال الاجتماع بالإجماع ورحبوا بطلب البنك الدولى والاتحاد الأوروبى على الانضمام للمنتدى بصفة "مراقب"، كما شهد الاجتماع إطلاق الموقع الإلكترونى الرسمى للمنتدى ليكون أول منصة رسمية للمنتدى للتواصل لعرض أنشطة المنتدى للعالم أجمع.

وصدق الاجتماع على أوراق إنشاء الأمانة العامة للمنتدى، بالاضافة إلى الموافقة على الجدول الزمنى لتعيين الامين العام الدائم والذى سيبدأ فى يناير 2022، بالإضافة إلى ميزانية المنتدى لعامى 2021 و2022.

ووافق الوزراء على الأنشطة القادمة للمنتدى وخارطة الطريق وعقد الاجتماع الوزارى القادم فى القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2021.

هذا وأعرب الوزراء عن خالص تقديرهم لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديمها أقصى دعم للمنتدى كدولة مضيفة.