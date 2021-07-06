أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء فى السعودية

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 6-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.44 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.84 ريال سعودي.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليسجل استقرارا فى بنكى البنك الأهلى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "الإسكندرية" ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)3.75 ريال سعودى يورو (EUR)4.44 ريال سعودي جنيه استرليني (GBP)5.19 ريال سعودي دولار كندي (CAD)3.03 ريال سعودي دولار أسترالي (AUD)2.84 ريال سعودي مقابل سعره بالأمس كان بـ 2.82 ريال سعودي. ين ياباني (JPY)0.03 ريال سعودي جنيه مصري (EGP)0.24 ريال سعودي درهم إماراتي (AED)1.02 ريال سعودي دينار بحريني (BHD)9.95 ريال سعودي دينار كويتي (KWD)12.46 ريال سعودي