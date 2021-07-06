شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 6-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.44 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.84 ريال سعودي.
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليسجل استقرارا فى بنكى البنك الأهلى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "الإسكندرية" ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)3.75 ريال سعودى يورو (EUR)4.44 ريال سعودي جنيه استرليني (GBP)5.19 ريال سعودي دولار كندي (CAD)3.03 ريال سعودي دولار أسترالي (AUD)2.84 ريال سعودي مقابل سعره بالأمس كان بـ 2.82 ريال سعودي. ين ياباني (JPY)0.03 ريال سعودي جنيه مصري (EGP)0.24 ريال سعودي درهم إماراتي (AED)1.02 ريال سعودي دينار بحريني (BHD)9.95 ريال سعودي دينار كويتي (KWD)12.46 ريال سعودي
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.37 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 218.37 ريال بما يعادل 58.23$ سعر الذهب عيار 22بنحو 200.18 ريال بما يعادل 53.37$ سعر الذهب عيار 21بنحو 191.08 ريال بما يعادل 50.95$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.78 ريال بما يعادل 43.67$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.38 ريال بما يعادل 33.96$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.19 ريال بما يعادل 29.11$ سعر أوقية الذهببنحو 6,791 ريال بما يعادل 1,811$ سعر جنيه الذهببنحو 1,529 ريال بما يعادل 407.59$ سعر كيلو الذهببنحو 218,373 ريال بما يعادل 58,225$