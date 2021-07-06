شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين ومؤسسات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.170 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 10154 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 12603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3987 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 2292 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة.