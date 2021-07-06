شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحلق عالياً – تحليل – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جوجل (GOOG) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.86% بما يعادل 47.01 نقطة ليستقر السهم على سعر 2,574.38، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة الحالي 2,556.74، ليستهدف مستوى المقاومة 2,670.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد