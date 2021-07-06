شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 56.00، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.59 إلى 68.37)، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.34% بما يعادل 0.75 نقطة ليستقر على سعر 56.76 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 56.00، ليستهدف مستوى الدعم 53.11 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه