شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يواصل الصعود – تحليل – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مايكروسوفت (MSFT) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.23% بما يعادل 6.05 نقطة ليستقر على سعر 277.65 دولار، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقرار تداولاته أعلى مستوى 274.25، ليستهدف مستوى المقاومة 288.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد