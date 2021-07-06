شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا وسط توقعات إيجابية – تحليل – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنيفيديا (NVDA) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 11.00 نقطة ليستقر على سعر 819.48 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 825.90، ليستهدف مستوى المقاومة 900.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد