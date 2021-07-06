شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يعاود الارتفاع – تحليل – 06-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.43% بما يعادل 1.24 نقطة ليستقر على سعر 290.24 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 277.22، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 309.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد