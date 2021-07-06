شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع قبل بيانات قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد انحسار احتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء قريبا فى تقليص برنامج شراء السندات ،يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 92.00 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.24 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.42 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس أقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.74 نقطة.

تتراجع مستويات العملة الأمريكية منذ يوم الجمعة ، بعد صدور بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، قلصت من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.

وللحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،تترقب أسواق المال العالمية غدا الأربعاء ، صدور محضر الاجتماع الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي شهد الإعلان عن تعديلات هامة فى توقعات أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن قطاع الخدمات الأمريكي خلال حزيران/يونيو ،والذي يوضح مدي تحسن الأنشطة الغير صناعية ، خاصة بعد التقدم الهائل فى تطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا ،وقرب عودة الحياة إلى طبيعتها قبل الجائحة الفيروسية.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 63.4 نقطة خلال حزيران/يونيو من مستوى 64.0 نقطة فى أيار/مايو.