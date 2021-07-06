شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 3 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت مبكر ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ،بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، انتظارا لمزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش ،بعدما سجل مستوي 458.73 نقطة الأعلى منذ 18 حزيران/يونيو الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي عل التوالي ، بعد صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ،متخليا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.0% ، مع تراجع أسهم معظم شركات صناعة السيارات الألمانية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.1% ،وتعود الأسواق الأمريكية للعمل بعد عطلة الأمس لقضاء عطلة عيد الاستقلال فى الولايات المتحدة ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.75% ،فى سابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,355.43 نقطة.

تترقب أسواق المال العالمية غدا الأربعاء ، صدور محضر الاجتماع الأخيرة للبنك الفيدرالي الاتحادي ، والذي من المتوقع أن يتضمن العديد من الأدلة الجديدة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.2%.