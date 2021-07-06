شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فوق 1,800$ للمرة الأولى فى 3 أسابيع بفضل هبوط السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، لتتداول فوق حاجز 1,800$ للأونصة للمرة الأولى فى ثلاثة أسابيع ، بفضل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى 1,809.32$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,791.36$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,790.87$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.25% ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.419% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،بعد صدور بيانات مختلطة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، قلصت من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأكبر فى العالم ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.

وللحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،تترقب أسواق المال العالمية غدا الأربعاء ، صدور محضر الاجتماع الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي شهد الإعلان عن تعديلات هامة فى توقعات أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,042.58 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 حزيران/يونيو الماضي.