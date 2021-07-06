استعدادات التموين لعيد الأضحى.. تخفيضات 25% على اللحوم.. و65 جنيهاً لكيلو الخراف الحية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية الاحتياجات من هذه السلع طوال أيام العيد.

وأعلن الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لافتًا إلى توفير 8 آلاف رأس عجل.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم توفير 1760 طن لحوم سودانية طازجة استعدادا لعيد الأضحى بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المصيلحي، إلى فتح 39 شادراً على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيه للكيلو القائم، وسيتم طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية على مستوى المحافظات.

وقال المصيلحي إنه من المقرر أنه ينتهي غداً موسم توريد القمح لهذا العام، متوجهاً بالشكر لوزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة صباح اليوم الثلاثاء،: "أدوا عملهم كما يحب أن يكون بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا".

وأكد الوزير أنه لم تظهر أي شكوى في موسم توريد القمح لهذا العام؛ موجهاً الشكر لوزارة المالية لإتاحة كافة التمويلات لإنهاء توريد موسم القمح".

وأضاف أن هناك 3 مليون و428 ألف طن تم توريدهم لوزارة التموين، فضلاً عن توريد 165 ألف طن لمصانع المكرونة، حيث يبلغ الرقم الاجمالي الذي تم توريدها ما يقرب من 3 مليون و600 ألف طن قمح.

وتابع المصيلحي: "هذا الرقم هو أقصى رقم تم الحصول عليه خلال الـ10 سنوات السابقة".