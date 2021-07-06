شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-7-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليسجل استقرارا فى بنكى البنك الأهلى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "الإسكندرية" ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنوك "المركزى المصرى، وبنك الأهلى، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل ثباتا ايضا فى بنك "الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.18 جنيه.

4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.