شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014 وبرنت يسجل 77.58دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 77.58 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.60 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم الثلاثاء بالأسواق العالمية شهدت ارتفاعا لأعلى مستويات لها منذ عام 2014 وذلك بعد تأجيل اجتماع تحالف أوبك بلس إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التحالف في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.