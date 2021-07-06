شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 27.8% ارتفاعاً بالتبادل التجارى بين مصر وأمريكا بالربع الأول عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مسجلة 2,1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 27,8%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا مسجلة 525,4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 394 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32,7%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 1,6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26,2%.

وجاءت الملابس على رأس قائمة أهم سلع صدرتها مصر لأمريكا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادراتها 242,4 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 58 مليون دولار، ثم سجاد وأغطية أرضيات 51,4 مليون دولار، وأخيراً أسمدة 29,9 مليون دولار.

وحلت الحبوب والأثـمار الزيتية والنباتات الطبية على رأس قائمة أهم خمس سلع استوردتها مصر من أمريكا خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداتها 609,8 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها 142,2 مليون دولار، ثم حبوب 66,9 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 57,2 مليون دولار، واخيراً قاطرات وعربات وأجهزة إشارة 30 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021 لتسجل 837,2 مليون دولار مقابل 745,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12,3 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 842 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 908,8 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7,3 %.