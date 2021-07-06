شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره لليوم الثالث على التوالى 6-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنوك "المركزى المصرى، وبنك الأهلى، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل ثباتا ايضا فى بنك "الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، ليسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى 49.15 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 48.37 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.96 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.