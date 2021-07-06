شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية تواصل التراجع بضغوط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 10158 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.07% ليصل إلى مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 12615 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 3973 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.87% ليصل إلى مستوى 2283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.79% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 40 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك الكويت الوطني-مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ليسيكو مصر، جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، حديد عز، مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المجموعة المصرية العقارية، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المالية والصناعية المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، الألومنيوم العربية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 3.5 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 20 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة تنمية للاستثمار العقاري 13950 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، المهندس للتأمين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، 3 آلاف سهم، 1273 سهم، 4500 سهم، 60.5 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العربية للصناعات الهندسية 10977 سهم، 222.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي.، إضافة عقود جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثاني من عام 2021، وتمثل هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من عام 2021 إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.

تمثل المشاريع في مصر 32% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث أضافت المجموعة عقوداً عبر قطاعات المياه والصناعة، وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة 68% من الإجمالي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات (data centers) ، كما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.8 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، توقيع عقد اتفاق مع شركة الصناعات المصرية-كيما لنقل قطعة أرض تبلغ مساحتها 45 ألف متر مربع إلى الشركة، والتي أصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.