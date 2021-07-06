شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء للمرة رتفاع في السوق المصري بقيمة جنيهين قبل قليل عقب ارتفاع 4 جنيهات، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1808 دولار، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل 788 جنيها للجرام من عيار 21، مع توقعات بمزيد من التغير في سعر الذهب بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 يسجل 676 جنيها للجرام، وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام، عيار 24 يسجل 900.25 جنيها للجرام، الجنيه الذهب يسجل 6304 جنيها، أونصة الذهب 1808 دولار.

ارتفاع الذهب اليوم جاء نتيجة هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع لتكسر حاجز 1800 دولار مرة أخرى.

وكسرت أسعار الذهب عالمياً حاجز مقاومة مهم متجاوزة 1800 دولار لأول مرة منذ 3 أسابيع تقريباً، بعد أن نزلت أسعار الذهب دون هذا الرقم مع إعلان نتية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع مرتقب للفائدة بحلول عام 2023.