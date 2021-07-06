شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ رصيف دمياط للحاويات بتكلفة 1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء علاء إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيتم الانتهاء تنفيذ رصيف دمياط البحرى الجديد فى إبريل 2022 ، وذلك بتكلفة 1.3 مليار جنيه، تشمل المرحلة الثالثة من رصيف 5 و6، بحيث يكون تم تطوير 6 أرصفة فى محطة الحاويات.

وتعرضت أعمال التنفيذ لتأخير نتيجة وضع الرصيف القديم والصعوبة والعقبات التى واجهت الأعمال الجديدة، وبالتالى تأخر تنفيذ المشروع لأكثر من عام.

وأضاف اللواء علاء إبراهيم، أن زيادة طول وعمق الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات الشركة من 20% إلى 25%، أى من عدد 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية فى السنة فى ظل التوسع الكبير فى نشاط الحاويات فى العالم ، موضحا ان تكلفة التنفيذ ارتفعت بنسبة طفيفة نتيجة العقبات التى واجهت المشروع بجانب الحرص علي تطوير الستة أرصفة.

وبدأت الشركة أعمال توسعة الرصيف البحرى بتكلفة 500 مليون جنيه ارتفعت ل1.3 مليار جنيه ، ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا، لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذه فى مارس 2020 .

كان اللواء علاء محمد إبراهيم رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، وقع بروتوكول الحصول على ترخيص استغلال رصيفى 5،6 بالميناء، مع اللواء وليد مصطفى، رئيس هيئة ميناء ، يوم 20 نوفمبر 2019 ، بحضور محافظ دمياط واللواء صلاح الدين حلمى رئيس القابضة للنقل البحرى.