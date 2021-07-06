شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يقرر تعيين الدكتور حسين عيسى مستشارا للشئون الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الصناعات المصرية قرارا بتعيين الدكتور حسين عيسى مستشارا للشئون الاقتصادية بالاتحاد اعتبارا من يوليو الجاري.

وقد جاء تعيين الأستاذ الدكتور حسين عيسى في إطار سعي اتحاد الصناعات المصرية لاستقطاب خبرات رفيعة المستوي على المستوي الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون الاتحاد الجديد رقم 70 لسنة 2019.

ونص القانون الجديد للاتحاد على معاونة الحكومة في وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، و أخذ رأي الاتحاد في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة، كما حدد من بين أهداف الاتحاد إمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد

الأمر الذي يستلزم قيام الاتحاد بإنشاء وحدة للدراسات الاقتصادية والتي سيشرف عليها السيد الأستاذ الدكتور حسين عيسى.

من الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور حسين عيسى هو أحد الخبراء الاقتصاديين المرموقين الذين حصلوا علي أعلي الشهادات العلمية وتقلد عددا من المناصب العلمية والأكاديمية والنيابية في مصر حيث أن سيادته حاصل على دكتوراه في المحاسبة – جامعة الولايات المتحدة الدولية – سان دييجو – كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية 1992

وتدرج في العمل الجامعي بدءا من عمله كأستاذ بقسم المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس وصولا إلي شغل سيادته منصب رئيس جامعة عين شمس، كما عمل عضوا بعدد من الجمعيات العلمية والمهنية منها:

- عضو جمعية المحاسبة الأمريكية – شعبة المحاسبة الإدارية – الولايات المتحدة

- عضو معهد المحاسبين الإداريين- الولايات المتحدة .

- عضو الجمعية المصرية للمحاسبة والنظم والمراجعة بمصر

- عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - بمصر .

وقد تم تعيين الدكتور حسين عيسى عضوا بمجلس النواب في عام 2015 بموجب قرار رئاسي ثم ترأس سيادته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بعد فوزه بالتزكية من 2015 وحتي 2021.