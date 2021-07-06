شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 6-7-2021، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية ليسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى 49.15 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 48.37 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.96 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.51 جنيه للشراء، و18.68جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.50 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.15 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.15 جنيه.

52.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.18 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.96 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.08 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.37 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.48 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.