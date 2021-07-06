شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول للفيلم العالمى "بكون حرة" بالمتحف القومى للحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط العرض العالمى الأول لفيلم "بكون حرة"، وهو فيلم تسجيلي مدته ٢٧ دقيقة يدور حول تصور دور الفنان التشكيلي لفنه ولدوره في عملية الإبداع، وذلك من خلال بورتريه لفنانة الخزف هبة حلمي العاشقة لفن الخزف والمبتكرة لنمط فريد للخزف يستحضر عناصر من التراث المصرى.

يأتى ذلك فى إطار دور المتاحف كمنارة ثقافية متكاملة لترسيخ الهوية وتنمية المجتمع ونشر الوعى الحضارى وإثراء الفن والثقافة فى المجتمع.

الفيلم مترجم من العربية إلى الإنجليزية، وتم عرضه بمسرح المتحف الذي يعد من المكونات المميزة للمتحف والمجهز تقنيا على أعلى مستوى.

وعقب العرض تم عقد حلقة نقاشية أدارتها الدكتور أمل الجمل الناقدة السينمائية، مع مخرج الفيلم شريف فتحي المحاضر في صناعة الأفلام، والفنانة هبة حلمي، بحضور 250 فردا من الشخصيات العامة والمهتمين والمتخصصين في السينما وصناعة الافلام، وذلك مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية وشروط السلامة الصحية المقررة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه الفعالية تحمل عددا من الدلالات الهامة، حيث إنها تأتي في إطار دعم المتحف للأنشطة الثقافية غير المرتبطة بالعمل الأثري مما يعزز مكانة المتحف كمنارة ثقافية شاملة، مشيرًا إلى أن هذا العرض العالمي الأول للفيلم هو أول عرض ثقافي ينظمه المتحف بالمسرح، مما يفتح المجال أمام المتحف لتنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة.