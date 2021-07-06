شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الزراعية» يرفع نسبة التمويل لشركات القطاع المدرجة في «تداول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس قسم التحليل المالي بصندوق التنمية الزراعية مصطفى الخباز، عن الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالية، مشيرًا إلى أن أبرزها: رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة لتصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للشركات المدرجة، مقارنة بـ70% للشركات غير المدرجة، ورفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50% للشركات المدرجة، مقابل 40% للشركات غير المدرجة.

جاء ذلك في ورشة عمل افتراضية نظمها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع السوق المالية السعودية، اليوم، بعنوان: «حوافز الإدراج في السوق المالية السعودية»، بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الإدراج في السوق المالية.

وأشار الخباز إلى أن من ضمن الحوافز التي يقدمها الصندوق: رفع سقف التمويل للمشاريع الإستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى مليار ريال للشركات المساهمة المدرجة، مقابل 900 مليون ريال للشركات غير المدرجة.

وأوضح أن ذلك يأتي في خطوة مهمة لتحفيز شركات القطاع الخاص ورفع جاهزيتها لتكون جزءًا من التنمية الوطنية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وقدم مدير الإدراج المحلي في «تداول السعودية» سليمان العسكر، عرضًا تعريفيًا عن السوق المالية السعودية، مع تسليط الضوء على أبرز التغيرات في السوق، إضافة إلى عرض لأبرز إحصائيات تداول، وفوائد الاكتتاب العام والإدراج ودور ذلك في تنمية وتعزيز عمل الشركات، وكذلك مناقشة متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)، وأهم الفروقات بين السوقين الرئيسية والموازية.

يذكر أن «تداول» تتولى مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول، والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في السعودية.