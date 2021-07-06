شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: 3 منتجات تمويلية لرواد الأعمال بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير التنفيذي لتمويل المنشآت ببنك التنمية الاجتماعية، أحمد الزهراني، إن البنك يقدم عدة خدمات لرواد الأعمال، مشيرًا إلى أن البنك يهدف إلى تقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفة وفعالة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة؛ للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشركات مع القطاعات المتعددة.

وأضاف خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الجبيل، أمس، بعنوان «الخدمات المقدمة لرواد الأعمال»، وأداره رئيس المجلس مبارك المسحل، أن البنك يقدم من خلال وسائل الدعم العديد من المنتجات؛ أهمها منتج الناشئ عن طريق الجهات الشريكة والتي يصل سقف تمويلها إلى 300 ألف ريال، ويستهدف المنتج بشكل كبير قطاعات التجزئة والقطاعات الخدمية، ويستهدف البنك شريحة المنشآت متناهية الصغر والناشئة، من خلال منتج التميز الذي يصل سقف تمويله إلى 4 ملايين ريال، ويستهدف المشاريع المتميزة في قطاعات الصناعة وجودة الحياة بالإضافة إلى القطاعات الطبية واللوجستية، على أن يكون المتقدم ذا مؤهلات وخبرات جيدة تدعم طلبه لهذا المنتج.

وأوضح الزهراني أن البنك يقدم منتجًا آخر تحت مسمى «أفق»، وهو منتج يُعنى بدعم المنشآت القائمة، ويقدم تمويلاً يصل إلى 10 ملايين ريال لقطاع المنشآت الصغيرة.

وأشار الزهراني إلى أن البنك يهدف إلى نشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحُر لدى جميع شرائح المجتمع، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، مشددًا على أهمية مركز «دلني» للأعمال، والذي يهتم بتقديم حزمة من الخدمات غير المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، والتي تتنوع بين التدريب والاستشارات والإرشاد، بهدف تحسين أداء هذه المنشآت وتطويرها لمواجهة التحديات المتمثلة في فهم السوق والبيئة التنظيمية، وكيفية إدارة الأعمال التجارية والوصول إلى السوق، والمنافسة والوقاية من التعثر.