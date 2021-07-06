شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخطى حاجز الـ 1800 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء بعد أن تخطت حاجز 1800 دولار، مدعومة مرة أخرى بضعف الدولار، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو حزيران لاستقاء مزيد من المؤشرات حول قرار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1805.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يونيو حزيران عند 1808.91 دولار.