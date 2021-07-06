البورصة المصرية تهبط بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لـ سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

هبط المؤشر المصري الرئيسي في أول ساعة من تداولات اليوم، الثلاثاء، بنحو 2% وسط قيم تداولات ضعيفة بعد إبلاغ إثيوبيا الليلة الماضية لمصر والسودان ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه بحلول الساعة 08:47 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق 1.88 % ليصل عند 10153.3 نقطة بقيم تداولات 236.3 مليون جنيه.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي 1.3% ونزل سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.6% وتراجع سهم فوري 1.8% وانخفض سهم السويدي اليكتريك 2.6% وخسر سهم بايونيرز القابضة 4.7% وفقد سهم بلتون 2.6%.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية "ما يحدث هو عمليات خوف من قبل الأفراد المستثمرين مما يدفعهم للبيع بالسوق.. السوق ستتماسك خلال نهاية التداولات.. ما دام لا يوجد مبيعات قوية من المؤسسات على الأسهم القيادية بالسوق فلا يوجد داعي للقلق".

وأوقفت بورصة مصر التداول على 37 سهما لمدة 10 دقائق بعد تراجعها بأكثر من 5%، وفقدت الأسهم المصرية نحو 12.3 مليار جنيه (783.4 مليون دولار) من قيمتها السوقية في أول ساعة من تداولات اليوم.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد تلقى أمس الاثنين خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي سيلشي بيكيلي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، وذلك قبل 18 يومًا على الموعد المُعلن رسميًا من جانب أديس أبابا لعملية البدء.