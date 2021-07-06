شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يقفز لأعلى مستوى فى 6 سنوات بعد انهيار محادثات "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم السادس على التوالي ،ليسجل النفط الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ستة سنوات ،وخام برنت أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ،بعد تأكيدات عديدة داخل تحالف "أوبك بلس" الالتزام بتخفيضات الإنتاج الحالية ،بعد انهيار المحادثات الخاصة بتحديد مستويات إنتاج آب/أغسطس وتمديد التخفيضات حتى نهاية العام المقبل.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.9% إلى مستوي 76.95$ الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، من مستوى الافتتاح عند 76.30$، و سجل أدنى مستوي عند 76.11$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 77.82$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 77.05$ ، وسجل أدنى مستوي عند 77.05$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.4% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،بعد الإعلان عن تأجيل اجتماع أوبك بلس إلى أجل غير مسمي.

قالت مصادر لوكالة "رويترز" أنه تم تأجيل اجتماع تحالف أوبك بلس الذي كان مقررا يوم الاثنين ،فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد وسط خلاف سعودي إماراتي.

وأكدت المصادر المطلعة فى أوبك بلس أن التخفيضات الحالية فى الإنتاج مستمرة ،وأن الدول الموقعة على الاتفاق ملتزمة بتنفيذه.

ونشب الخلاف يوم الخميس الماضي عندما اعترضت الإمارات على خطة لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، وتمديد التخفيضات من نيسان/أبريل 2022 حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

التخفيضات الحالية لتحالف أوبك بلس قرابة 6 مليون برميل يوميا مقرر انتهائها فى نيسان/أبريل 2022 ،وكان هناك توافقا على زيادة الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل حتى نهاية هذا العام ، بما يعني تقلص التخفيضات إلى 5.6 مليون برميل يوميا مع تمديدها إلى نهاية 2022.

كان الخلاف العام نادر الحدوث بين أعضاء التحالف ،لكن يبدوا أن تباعد المصالح الوطنية بشكل متزايد سوف يؤثر بلا أدنى شك على السياسة الإنتاجية لتحالف أوبك بلس ،وقد يؤدي فى نهاية الأمر إلى انهيار التحالف الذي ساعد كثيرا فى إعادة التوازن إلى السوق.

وقالت مصادر أن الإمارات لا تزال تتحفظ على مقترحات لتمديد الاتفاق الحالي بشأن قيود الإنتاج من تاريخ انتهائه فى نيسان/أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل ،وطالبت إجراء تعديل على خطة أساس الإنتاج المستخدمة فى حساب تخفيضات الإنتاج ،حيث ترغب البلاد فى زيادة إنتاجها النفطي بوتيرة أسرع عما كان متفقا عليه فى السابق.