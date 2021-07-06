شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "أسيوط الجديدة" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "بأيدينا نخضرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "بأيدينا نخضرها" لتجميل المدارس بمشاركة طلاب مدارس مدينة أسيوط الجديدة، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولي التي شملت زراعة وتجميل ميادين وشوارع المدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أن المبادرة تستهدف تجميل مدارس مدينة أسيوط الجديدة، حيث شارك طلاب المدارس بزراعة الزهور والأشجار بأيديهم، وذلك لتشجيعهم على الحفاظ على خلق بيئة نظيفة ومعرفتهم باليوم العالمي للبيئة.

وقالت المهندسة جيهان عمار: تهدف المبادرة أيضاً، إلى بث روح التعاون والمشاركة الإيجابية بين طلاب المدارس، وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عن طريق زراعة الحدائق والمتنزهات العامة بالنجيلة والأشجار والزهور، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على توفير عوامل الجذب للمواطنين.

وفي سياق متصل، شهدت المهندسة جيهان عمار، حفل تكريم أوائل الطلاب المتفوقين بالمدارس بمدينة أسيوط الجديدة، وسط أجواء من الفرح والسعادة لسكان مدينة أسيوط الجديدة بحضور عدد كبير من أسر الطلاب المتفوقين وقيادات التربية والتعليم، وتضمن بعض الفقرات الغنائية والاستعراضية لطلاب المدارس.

كما قامت المهندسة جيهان عمار، بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للطلاب الأوائل، متمنية لهم مزيداً من التفوق والازدهار.